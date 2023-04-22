Грізманн став на захист Феліша і пояснив успішну серію Атлетіко без португальця
Нападник Атлетіко Антуан Грізманн оцінив внесок Жоау Феліша в чемпіонство "матрацників".
"Прогрес Атлетіко без Феліша? Справа не в Жоау, а в команді. Після чемпіонату світу ми змінилися, можливо, психологічно. Перерва виявилась для нас позитивним моментом, і ми повернулися з енергією та великим бажанням працювати.
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Феліш зробив багато хороших речей в Атлетіко. Він став чемпіоном разом з командою. А я вже дев'ять років в Ла Лізі й жодного разу не вигравав титул", – цитує француза Marca.
Грізманн не вигравав чемпіонство з Атлетіко, адже з 2019 по 2021 рік виступав за Барселону. Француз не зумів закріпитися у складі "блаугранас", інколи залишався на лаві запасних.
Жоау Феліш виступає наразі за Челсі. Його оренда розрахована до кінця поточного сезону. Португалець відіграв в 11 матчах АПЛ за "синіх" та забив два голи.
Атлетіко перебуває в прекрасній формі і не програє в 13 матчах чемпіонату поспіль.
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