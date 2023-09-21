"Так, я відмовився від значної суми грошей. Мені потрібні були зміни, піти туди, де я міг би грати у футбол.

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Хаві дає мені вказівки, ставить тактичні запитання, але це для того, щоб я отримував задоволення, і я його отримую.

Атлетіко? Справи там йшли погано, бо я не адаптувався до ідей клубу і тренера. Але завжди старався робити все, що в моїх силах. Так я робив в Челсі та зараз в Барселоні", – цитує португальця Marca.

Нагадаємо, Жоау Феліш перейшов до каталонців з Атлетіко, де він не зміг поладнати з Дієго Сімеоне. Португальський вінгер в трьох матчах за Барселону у всіх турнірах забив три голи та віддав один асист.

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