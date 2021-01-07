Португалець не зміг через травму дограти матч до кінця та був замінений на 75 хвилині.

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На кадрах після заміни видно, як Феліш розглядає свою ногу, на яку наступив суперник. На ній дуже виділяється чималенька ґуля, яка може не дозволити нападнику зіграти у матчі Ла Ліги проти Атлетіка вже 9 січня.

До слова, Жоау провів 21 матч у складі Атлетіко у поточному сезоні, записавши до свого активу 8 голів та 4 асисти.

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