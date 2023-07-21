"Матрацники" готують до сезону 2023/24, однак тренування не проходять у спокійній атмосфері. Жоау Феліш, який повернувся в Атлетіко після невдалої оренди з Челсі, продовжує демонструвати свій складний характер.

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На тренуванні португалець щось не поділив з півзахисником Тома Лемаром. Феліш кинув у француза футболку. Обидва гравці сперечалися на полі і показували непристойні знаки один одному. Нещодавно Феліш зробив гучну заяву, в якій озвучив бажання грати за Барселону. Це навряд чи сподобалося його партнерам по команді.

Атлетіко, як повідомляє Mundo Deportivo, планує відпустити гравця за 80 мільйонів євро. Однак жодних пропозицій ще не надходило. Мадридський клуб розглядає також можливість віддати Феліша в оренду.

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