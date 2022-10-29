Феліш не посипав голову попелом після несподіваного вильоту Атлетіко з Ліги чемпіонів – у соцмережах набуло розголосу відео з португальцем, який одразу після гри поїхав грати в боулінг.

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Зазначається, що компанія розважалась до 4 години ранку, вживаючи алкогольні напої та палячи кальян. Керівництво та вболівальники Атлетіко розлючені через таку поведінку Феліша, який не виправдовує 127 млн євро, які за нього заплатили Бенфіці.

До слова, Жоау провів 15 матчів за Атлетіко у поточному сезоні, в яких відзначився 3 асистами.

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