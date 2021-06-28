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Феліш упродовж кількох місяців страждає через ушкодження щиколотки. Однак, португалець часто грав через біль заради поїздки на Євро-2020. Тепер він прагне остаточно усунути проблеми зі здоров'ям і погодився на хірургічне втручання на батьківщині. Очікувані терміни відновлення – 2 місяці.

До слова, в сезоні 2020/21 Жоау Феліш провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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