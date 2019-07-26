toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Феліш уник серйозної травми й зіграє у дербі з Реалом

11:44 228 Читать на русском
Феліш уник серйозної травми й зіграє у дербі з Реалом
Жоау Феліш / ФК Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне розповів про стан рекордного підписання мадридців Жоау Феліша, який зазнав травми в дебютному спарингу.

 

"У нього незначне ушкодження. Він отримав сильний удар. Маємо повністю впевнитися, що все гаразд.

Феліш зізнався, як Роналду вплинув на його трансфер в Атлетіко

Феліш уже тренувався без жодних обмежень. Очікую, що в матчі з Реалом (у рамках Міжнародного кубка чемпіонів – Футбол 24) 27 липня він проведе якийсь час на полі або ж почне гру в старті", – цитує аргентинського тренера Marca.

Нагадаємо, що Жоау Феліш отримав травму в дебютному матчі за Атлетіко проти Нумансії минулого тижня. У літнє трансферне вікно португалець перебрався до Мадрида з Бенфіки за 126 млн євро.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Скрипник – про перемогу над Будучностю в Лізі Європи: Перевага допомагає оптимістично дивитися вперед
00:37
1864
Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Жоау Феліш Жоау Феліш Реал Мадрид - Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
16
хв
Реал Мадрид
02:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук