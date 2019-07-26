Феліш уник серйозної травми й зіграє у дербі з Реалом

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне розповів про стан рекордного підписання мадридців Жоау Феліша, який зазнав травми в дебютному спарингу.

"У нього незначне ушкодження. Він отримав сильний удар. Маємо повністю впевнитися, що все гаразд.

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Феліш уже тренувався без жодних обмежень. Очікую, що в матчі з Реалом (у рамках Міжнародного кубка чемпіонів – Футбол 24) 27 липня він проведе якийсь час на полі або ж почне гру в старті", – цитує аргентинського тренера Marca.

Нагадаємо, що Жоау Феліш отримав травму в дебютному матчі за Атлетіко проти Нумансії минулого тижня. У літнє трансферне вікно португалець перебрався до Мадрида з Бенфіки за 126 млн євро.

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