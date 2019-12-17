Феліш розповів, з яким гравцем хотів би виступати в одному клубі

Нападник Атлетіко Жоау Феліш розсипався у компліментах своєму кумиру.

"Роналду завжди дуже добрий до мене і хвалить мою гру. Він завжди поруч і допомагає мені. Я стежив за його грою по телевізору, коли ще був маленьким, це мій кумир. Ніхто не знає, що станеться в майбутньому, але одного разу я хотів би пограти з ним за один клуб.

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Що стосується жеребкування Ліги чемпіонів, то тут немає фаворита. У цьому турнірі грають кращі європейські команди, і Атлетіко зробить все можливе, щоб пройти якомога далі в цьому змаганні", – цитує Феліша Sky Sports Italia.

Варто відзначити, що обидва гравці захищають кольори збірної Португалії.

Нагадаємо, Атлетіко зустрінеться з Ліверпулем в рамках плей-офф Ліги чемпіонів.

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