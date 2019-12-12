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Феліш розкішно пошив у дурні гравця Локомотива – момент дня у Лізі чемпіонів

09:28 208 Читать на русском
Феліш розкішно пошив у дурні гравця Локомотива – момент дня у Лізі чемпіонів
Жоау Феліш з партнерами / ФК Атлетіко

Нападник Атлетіко Жоау Феліш продемонстрував техніку топ-рівня у матчі 6-го туру ЛЧ проти московського Локомотива.

16’ Жоау Феліш
54’ Феліпе
 
16’ Жоау Феліш
54’ Феліпе

В одному з епізодів поєдинку Атлетіко – Локомотив нападник збірної Португалії класно розібрався з півзахисником Локомотива. Гжегож Крихов'як опинився у ролі звичайного статиста.

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Це момент визнаний найкращим епізодом середи у Лізі чемпіонів, інформує офіційний Twitter УЄФА.

Зауважимо, Атлетіко переміг Локомотив з рахунком 2:0, а Феліш відкрив рахунок у поєдинку, реалізувавши пенальті. Підопічні Дієго Сімеоне вийшли у плей-офф з другого місця групи D, тоді як росіяни завершили виступи в єврокубках.

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02:45
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Теги
Ліга чемпіонів Гжегож Крихов'як Гжегож Крихов'як Атлетіко Атлетіко Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко - Локомотив Москва
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