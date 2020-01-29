Феліш ризикує пропустити дербі проти Реала

Пошкодження може завадити нападнику Атлетіко Жоау Фелішу взяти участь у матчі 22 туру Прімери проти Реала.

Молодий португалець зазнав травми м'язів, інформує офіційний сайт Атлетіко.

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Наразі невідомо, наскільки серйозними є проблеми Феліша, однак його шанси вийти на поле у мадридському дербі є доволі примарними. До візиту на Сантьяго Бернабеу (1 лютого) залишається вкрай мало часу, тому Дієго Сімеоне варто готуватися до матчу з урахуванням можливої втрати найдорожчого гравця в історії "матрацників".

Феліш відзначився 4 голами і одним асистом у 21 матчі сезону 2019/20. Влітку минулого року Атлетіко заплатив Бенфіці за тінейджера 125 млн євро.

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