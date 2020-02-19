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Феліш повернувся до тренувань та погрожує завадити Ліверпулю вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів

19 лютого 19:36 509 Читать на русском
Феліш повернувся до тренувань та погрожує завадити Ліверпулю вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів
Жоау Феліш та Дієго Сімеоне / Фото ФК Атлетіко

Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне отримав чудові новини від лікарів мадридського клубу.

4’ Сауль Ньїгес
 
4’ Сауль Ньїгес

Жоау Феліш вже залікував травму та повернувся до тренувань, але поки лише за індивідуальною програмою, повідомляє Mundo Deportivo.

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20-річний португалець спочатку пошкодив м'яз, але реабілітація затянулась через запалення горла у футболіста. Прогнозується, що Жоау буде повністю готовий до матчу-відповіді плей-офф ЛЧ проти Ліверпуля, який запланований на 11 березня. Нагадаємо, в першій зустрічі мадридці перемогли чинного тріумфатора турніру (1:0).

В поточному сезоні Ла Ліги Феліш провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Ліга чемпіонів Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко - Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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