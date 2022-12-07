Майбутнє 23-річного португальця в Атлетіко не має перспектив. Навіть офіційні особи клубу не приховують, що Фелішу судилося піти. Однією з причин називають погані стосунки з Дієго Сімеоне.

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Претендентів на вихованця Бенфіки не бракує. Про свої наміри вже повідомили Манчестер Юнайтед, Баварія, ПСЖ та Челсі. Проте випередити грандів намагається Астон Вілла. За інформацією Marca, бірмінгемці вже почали переговори з Атлетіко та представниками 23-річного футболіста. Проте є небезпідставні сумніви в тому, що Жоау захоче йти в 12-ту команду АПЛ.

До слова, Феліш перебрався в Атлетіко влітку 2019 року за понад 120 мільйонів євро. Відтоді португалець зіграв за "матрацників" 129 матчів, у яких забив 33 голи та віддав 18 гольових передач.

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