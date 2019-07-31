Феліш поділився своїми головними цілями – зірковий новачок Атлетіко зазіхає на славу Роналду

Португальський нападник Жоау Феліш розповів про свої кар'єрні амбіції.

"Кріштіану Роналду виграв п'ять "Золотих м'ячів". Це мрія будь-якого гравця. Я хотів би стати новим Кріштіану.

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Я спостерігав за гравцями, які грали в Атлетіко. Тут виступали чудові форварди, і я хочу стати одним з них. Саме тому я перейшов у цей клуб", – розповів 19-річний нападник в інтерв'ю ESPN.

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Нагадаємо, Жоау Феліш перейшов з Бенфіки в Атлетіко цього літа. За свою молоду зірку "орли" отримали 120 мільйонів євро.