Жоау Феліш здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "матрацників". Нападника вже ізолювали вдома, згідно з протоколом Прімери.

Флорентіно Перес здав позитивний тест на коронавірус

До слова, 21-річний талант у поточному сезоні відіграв 25 поєдинків у футболці Атлетіко, забив 9 м'ячів та 5 разів асистував. Найближчий матч підопічних Сімеоне запланований на 8 лютого проти Сельти в Ла Лізі.

Додамо, що це не перший випадок захворювання на COVID-19 у мадридських грандах за цей тиждень. Напередодні сумнозвісну хворобу підхопив президент Реала Флорентіно Перес, а Зінедін Зідан вже поборов її та повернувся до тренувань.

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