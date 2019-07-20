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Феліш отримав травму в дебютному матчі за Атлетіко

22:14 168 Читать на русском
Феліш отримав травму в дебютному матчі за Атлетіко
Жоау Феліш / AS

Новачок мадридського Атлетіко Жоау Феліш навряд чи задоволений дебютом у складі "матрацників".

Товариський матч

Атлетіко – Нумансія – 3:0

Голи: Вітоло, 69, Сапоньїч, 77, Феліпе, 83

Атлетіко провів перший передсезонний спаринг. Суперником підопічних Дієго Сімеоне стала Нумансія, яка завершила сезон 2018/19 на 17-й позиції Сегунди.

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Завдяки трьом голам у другому таймі "матрацники" здобули впевнену перемогу 3:0, проте Дієго Сімеоне отримав велику ложку дьогтю. Новачок мадридців Жоау Феліш в одному з єдиноборств отримав пошкодження та змушений був залишити поле вже на 28-й хвилині гри через проблеми зі стегном, повідомляє AS.

Жодних додаткових деталей травми 19-річного португальця наразі немає. Нагадаємо, Феліш перебрався в Атлетіко з Бенфіки за 126 млн євро.

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Теги
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