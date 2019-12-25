Феліш оригінально відреагував на свою трансферну вартість

Нападник Атлетіко Жоау Феліш розповів про адаптацію у складі мадридців після свого гучного трансферу.

"126 мільйонів євро не тиснуть на мене. Але коли я підписав контракт, подумав: "Ух ти, я вартую 126 мільйонів євро".

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Сімеоне каже мені про прогрес, і це не є чимось негативним для мене. Мені потрібно ставати кращим. Тренер так вважає, тому я збираюся працювати, щоб досягнути більшої сили та витривалості.

Звичайно, кожного дня я зростаю. Якщо ми працюємо кожен день, ми щодня прогресуємо. Коли почну забивати, голи почнуть приходити один за одним, всі жертви будуть виправдані", – зазначив Феліш в коментарі A Bola.

Додамо, що 20-річний форвард провів 18 матчів у складі Атлетіко, записавши до свого активу 4 голи та один асист.

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