Мадридський Атлетіко втратив одну зі своїх головних зірок перед двобоєм із Реал Сосьєдадом.

Форвард "матрацників" Жоау Феліш занедужав і не зможе зіграти у поєдинку 15-го туру Прімери проти Реал Сосьєдада, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Напередодні матчу португалець почав погано себе почувати і звернувся до медиків з болем у горлі та високою температурою. Медперсонал Атлетіко прописав курс лікування Жоау та ізолював його у готелі.

Перед матчем Атлетіко очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, а Реал Сосьєдад розташувався на третій сходинці.

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