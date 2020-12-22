Феліш не допоможе Атлетіко у центральному матчі туру Ла Ліги
Мадридський Атлетіко втратив одну зі своїх головних зірок перед двобоєм із Реал Сосьєдадом.
Форвард "матрацників" Жоау Феліш занедужав і не зможе зіграти у поєдинку 15-го туру Прімери проти Реал Сосьєдада, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.
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Напередодні матчу португалець почав погано себе почувати і звернувся до медиків з болем у горлі та високою температурою. Медперсонал Атлетіко прописав курс лікування Жоау та ізолював його у готелі.
Перед матчем Атлетіко очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, а Реал Сосьєдад розташувався на третій сходинці.
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