Нападник збірної Португалії Жоау Феліш впевнено може сказати лише одне – місця в Атлетіко йому більше немає.

Феліш вже давно конфліктує з Дієго Сімеоне, а нещодавно дав скандальне інтерв'ю, в якому заявив, що хоче грати у Барселоні. Втім, ні каталонці, ні будь-який інший топ клуб не зацікавлений у гравці, який не зміг підтвердити свій клас, граючи за Челсі в оренді.

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Усе цілком може завершитися переїздом 23-річного нападника в чемпіонат Саудівської Аравії. Усі зацікавлені сторони готові до такого сценарію. За інформацією Relevo, Аль-Хіляль вже робив першу пропозицію Атлетіко. Йшлося про оренду на один сезон за велику суму, але "матрацники" відмовили.

У Мадриді хотіли б остаточно позбутися примхливого форварда. Атлетіко готовий або ж відразу продати Феліша, або віддати його в оренду із зобов'язанням викупу. Зрештою, не виключено, що таки доведеться погодитися і на "суху" оренду, але це може відбутися лише ближче до закриття трансферного вікна. Переговори між клубами тривають.

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