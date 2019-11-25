Феліш ігнорував вказівки Сімеоне у матчі з Гранадою – наставник шаленів від люті

Молодий хавбек Атлетіко Жоау Феліш вирішив зазіхнути на святе – авторитет Дієго Сімеоне.

На 75-й хвилині матчу Гранада – Атлетіко (1:1) головний тренер гостей Дієго Сімеоне вирішив випустити на поле Жоау Феліша, але потім, ймовірно, пожалів про це.

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За інформацією Mundo Deportivo наставнику не сподобалася позиція на полі, яку зайняв 20-річний португалець, Сімеоне спробував відкорегувати розташування Жоау. Спочатку тренер намагався звертатись спокійно до підопічного, але коли помітив, що Феліш не чує його, або просто ігнорує, Сімеоне почав кричати та емоційно жестикулювати до футболіста.

В поточному сезоні Прімери Феліш провів 10 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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