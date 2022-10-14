Феліш незадоволений своєю роллю в Атлетіко останніми тижнями, через що вже провів зустріч з агентом Жорже Мендешем, повідомляє Marca.

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Останньою краплею став поєдинок проти Брюгге (за який виступають Роман Яремчук та Едуард Соболь – прим.) в Лізі чемпіонів. Португальця розлютило, що він не отримав жодної хвилини в матчі та не пішов подякувати вболівальникам.

До слова, Феліш провів 11 матчів за Атлетіко у поточному сезоні, в яких відзначився 3 асистами.

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