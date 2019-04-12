Феліш, Чех, Ремзі та ще 8 гравців – у символічній збірній Ліги Європи

Прес-служба УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня в Лізі Європи.
Серед 11 найкращих футболістів перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи найбільше представників має лондонський Арсенал – 4. Бенфіка делегувала 3 футболістів, 2 гравці – Айнтрахт та по одному Челсі та Валенсія.
Жоау Феліш – наймолодший автор хет-трику в історії Ліги Європи
Вратарь: Петр Чех (Арсенал);
Захисники: Ейнслі Мейтленд-Найлс (Арсенал), Рубен Діаш (Бенфіка), Сократіс Папастатопулос (Арсенал), Маркос Алонсо (Челсі);
Ліга Європи: Челсі мінімально обіграв Славію, Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт
Півзахисники: Філіп Костіч (Айнтрахт), Жерсон Фернандес (Бенфіка), Аарон Ремзі (Арсенал), Гонсалу Гедеш (Валенсія);
Нападники: Гонсало Пасієнсія (Айнтрахт), Жоау Феліш (Бенфіка)