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Феліш – чудовий гравець в неправильному клубі під керівництвом неправильного тренера, – ван дер Ваарт

18:41 571 Читать на русском
Феліш – чудовий гравець в неправильному клубі під керівництвом неправильного тренера, – ван дер Ваарт
Жоау Феліш / Marca

Колишній гравець Реала Рафаель ван дер Ваарт оцінив гру Жоау Феліша у складі мадридського Атлетіко.

"Жоау Феліш – відмінний гравець, але він перебуває в неправильному клубі під керівництвом неправильного тренера. Коли Атлетіко купив його минулого літа, я відразу ж подумав, що клуб може змінити свою філософію і почати грати в футбол. Однак все не виглядає так, ніби це станеться.

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Фелішу потрібен інший стиль гри в футбол, щоб виділятися. Йому потрібно володіти м'ячем, щоб регулювати темп гри, в той час як команди Сімеоне не роблять цього", – поділився ван дер Варт в коментарі Marca.

Нагадаємо, Феліш приєднався до Атлетіко влітку 2019 року за рекордні для "матрацників" 126 млн євро. Втім, португалець поки не виправдовує витрачених коштів: лише 4 голи та 2 асисти в 24 поєдинках поточного сезону.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Жоау Феліш Жоау Феліш Рафаель ван дер Ваарт Рафаель ван дер Ваарт
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