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Феліпе Мело зізнався Мессі в любові до крові – кривава байка від бразильського тафгая

12:26 57 Читать на русском
Феліпе Мело зізнався Мессі в любові до крові – кривава байка від бразильського тафгая
Феліпе Мело проти Мессі / фото із соцмереж

Колишній півзахисник збірної Бразилії Феліпе Мело пригадав ігрове протистояння з нападником збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

"Мессі особливий, оскільки, якщо вдарити його, то він встає і знову повертається. Він не має страху. Для мене він один із трьох найкращих в історії.

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Якось він оббігав мене під час стінки з партнером, випадково вдарився об лікоть і отримав кровотечу з носа. Він піднявся і прибіг поговорити зі мною, а я кажу йому: "Я люблю тебе, я люблю тебе дуже сильно", – цитує бразильця Mundo Deportivo.

До слова, Феліпе Мело вважається одним із найбрутальніших гравців. Лише в сезоні-2019 він отримав 19 попереджень і 2 вилучення, провівши 48 матчів за Палмейрас у всіх турнірах.

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Світ Аргентина Аргентина Феліпе Мело Феліпе Мело Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Бразилія Бразилія Бразилія Палмейрас Палмейрас
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