Феліпе Андерсон повернеться у Лаціо – хавбек Вест Хема вже прибув до Рима
Бразильський півзахисник Феліпе Андерсон вирішив ще раз спробувати себе у Серії А.
Феліпе Андерсон прилетів до столиці Італії на медогляд, після якого планує підписати контракт з Лаціо.
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Бразилець має досвід гри за "орлів" (2013-2018), саме Лаціо продав Феліпе Вест Хему у 2018-му за 38 млн євро. Минулий сезон атакувальний півзахисник провів у Порту на правах оренди, але не зміг там закріпитись, зігравши лише 5 матчів у місцевому чемпіонаті.
Лаціо завершив минулий розіграш Серії А на 6-й сходинці та виборов право зіграти у груповому етапі Ліги Європи.
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