Бразильський півзахисник Феліпе Андерсон вирішив ще раз спробувати себе у Серії А.

Феліпе Андерсон прилетів до столиці Італії на медогляд, після якого планує підписати контракт з Лаціо.

Ярмоленко все ближчий до переходу у Фенербахче – названі фінансові апетити лідера збірної України

Бразилець має досвід гри за "орлів" (2013-2018), саме Лаціо продав Феліпе Вест Хему у 2018-му за 38 млн євро. Минулий сезон атакувальний півзахисник провів у Порту на правах оренди, але не зміг там закріпитись, зігравши лише 5 матчів у місцевому чемпіонаті.

Лаціо завершив минулий розіграш Серії А на 6-й сходинці та виборов право зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо