Португальський нападник Жоау Фелікс приєднався до саудівського Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду.

Аль-Наср у своїх соцмережах повідомив про підписання Жоау Фелікса. Трансфер португальця обійшовся у 30 мільйонів євро, підписавши контракт на 2 роки.

Роналду переманив партнера Мудрика на божевільну зарплату – майже в 6 разів більше, ніж пропонував клуб з українцем

Варто додати, що угодою передбачені також бонуси, за якими Челсі може заробити ще максимум 20 мільйонів.

Нагадаємо, що лондонці придбали Фелікса лише минулого літа, заплативши мадридському Атлетіко 52 мільйони євро. Посеред минулого сезону Жоау перебрався до Мілана в оренду на 5 млн євро. Загалом, португалець відіграв у 19 матчах за Челсі (7 голів і 2 асисти), а за "россонері" провів 21 матч (3 голи та 1 результативна передача).

"I'm here to spread joy.

Let's win together."



João Félix is Nassrawi ️ pic.twitter.com/pRIccbM4MB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 29, 2025

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля