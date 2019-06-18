Фекір визначився з пріоритетом, – президент Ліона

Атакувальний півзахисник французького Ліона Набіль Фекір в літнє трансферне вікно може покинути команду.

Президент "ткачів" Жан-Мішель Ола підтвердив, що готовий відпустити лідера Ліона влітку, повідомляє Get French Football News.

"Якихось новин у мене немає. Остання звістка, пов'язана з ним – нагородження орденом Почесного легіону збірної Франції з Фекіром у складі на Єлисейських полях.

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Його пріоритет – піти з клубу. Ми відкриті до перемовин, ми відкрили двері для Набіля, але наразі жодних пропозицій щодо нього немає", – заявив функціонер.

Відзначимо, що Набіль Фекір у сезоні 2018/19 провів у чемпіонаті Франції 29 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Минулого літа він ледь не перейшов у Ліверпуль, але трансфер зірвався в останній момент через травму атакувального хавбека.