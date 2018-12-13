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Фекір: Вихід Ліона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – заслуга всієї команди

10:51 102 Читать на русском
Фекір: Вихід Ліона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – заслуга всієї команди
Набіль Фекір / ФК Ліон

Півзахисник Ліона Набіль Фекір прокоментував нічию з Шахтарем у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Було дуже важко, особливо враховуючи погодні умови та слизьке поле. Ми були наполегливі, ми відігравались від голу, який по нас вдарив. Винагорода була в другому таймі.

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Думаю, що героями є всі гравці Ліона, хоча я і забив гол. Це футбол, це часи, коли все не так добре. Цього вечора вся команда мала бути присутня.

З моїм коліном все добре, нічого серйозного, це був короткий тиждень.

Це правда, що ми довго не виходили до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (з сезону 2011/2012 – прим. Футбол 24), зараз чекаємо жеребкування і будемо продовжувати наш шлях і вигравати матчі. Моє майбутнє в Ліоні вирішимо з президентом", – цитує Фекіра Le Figaro.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
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