Фекір відкритий до переїзду в АПЛ у 2019 році

Лідер французького Ліона Набіль Фекір готовий у наступному році покинути "ткачів" заради сильнішого європейського чемпіонату.

25-річний атакувальний хавбек сподівається змінити клуб у 2019 році, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, лондонський Челсі та мюнхенська Баварія наразі є головними претендентами на Фекіра. У літнє трансферне вікно лідер Ліона узгодив контракт із англійським Ліверпулем, але угода зірвалася в останню мить, оскільки "червоні" побоювалися рецидивів травми коліна Набіля.

Чинний контракт Набіля Фекіра з Ліоном діє до 2020 року. У сезоні 2018/19 він провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.