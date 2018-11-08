Фекір відкритий до переїзду в АПЛ у 2019 році

Ліга чемпіонів — 13:00 2658
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"Я хоч і угорець, але побив би Кашшаї". Йожеф Сабо – про катастрофічну поразку Шахтаря від Ман Сіті і "прохідний двір"
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Сюрреалізм та ганьба для Ліги чемпіонів: світові ЗМІ шоковані абсурдним пенальті у матчі Манчестер Сіті – ШахтарЛіга чемпіонів — 11:30 8742
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Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 3063
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Манчестер Сіті – Шахтар: Гвардіола як знак історичної ганьби в матчі ЛЧ, крутий Зінченко передає привітЛіга чемпіонів — 03:37 12639
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Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 7 лист 6671
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