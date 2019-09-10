Фекір різко розкритикував Ліверпуль за зрив свого минулорічного трансферу

Новоспечений півзахисник Бетіса розповів, чому він так і не перебрався до Ліверпуля влітку минулого року.

"Хочете знати правду? Навіть я сам не розумію. Клянуся!

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Я вже пройшов медобстеження. А потім Ліверпуль вирішив мене не підписувати. У якийсь момент вони хотіли, щоб я вважав, що це через моє коліно – але вони просто хотіли знайти виправдання. Врешті-решт, мій агент вирішив припинити цю виставу, яка робила всіх дурнями. Усі розуміють, що сталося", – наводить слова Фекіра L'Equipe.

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Нагадаємо, гравець збірної Франції провів минулий сезон у Ліоні, а цього літа перебрався до іспанського Бетіса.