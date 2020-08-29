Зірка "зелено-білих" отримав виклик до національної команди, повідомляє L'Equipe.

Лідер Ліона підхопив COVID-19 – дебют у збірній Франції знову відкладається

У таборі збірної Фекір замінить свого спадкоємця в Ліоні Хуссема Аура. Молодий хавбек захворів на коронавірус і втратив можливість дебютувати за "триколірних". Натомість Фекір виступає за збірну Франції з 2015 року та став чемпіоном світу на Мундіалі в Росії. Тепер хавбек може допомогти команді в матчах Ліги націй проти Швеції (5 вересня) та Хорватії (8 вересня).

У сезоні 2019/20 Набіль Фекір провів 32 матчі в іспанській Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму