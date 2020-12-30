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Фекір порівняв себе з Мессі

14:14 311 Читать на русском
Фекір порівняв себе з Мессі
Набіль Фекір / Фото з відкритих джерел

Алжирсько-французький півзахисник Бетіса Набіль Фекір порівняв себе з аргентинським форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"Ми актори і виходимо на поле, щоб приносити задоволення глядачам. Що стосується Мессі, у нас з ним схожі стилі гри, але давайте не сходити з розуму – я не настільки вправний, як він.

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У деяких аспектах я схожий на нього. Він той гравець, на якого людям хочеться дивитися і який змушує їх любити футбол", – цитує Фекіра Telefoot.

Нагадаємо, 26-річний футболіст є вихованцем французького Ліона, кольори якого захищав з 2013 по 2019 рік. В липні цього року він перейшов у Бетіс за 20 млн євро. У поточному сезоні Набіль взяв участь в 15 матчах Прімери, в яких забив 4 голи і віддав дві результативні передачі.

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Набіль Фекір Набіль Фекір Бетіс Бетіс
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