Чемпіон світу у матчі проти Атлетіка отримав одну з найочевидніших червоних карток за всю історію футболу.

Фекір покинув Ліон через свою бороду – незвичне прохання від клубу

Під час гри Фекір вирішив просто понабивати м'яч перед носом басків. Де Маркос покарав піжона жорстким підкатом, а Муньяїн підійшов до вже лежачого гравця Бетіса. Фекір підло вдарив капітана Атлетіка по ногах, за що негайно отримав червону картку. Французу загрожує дискваліфікація на 4 матчі.

Зауважимо, що Фекір далеко не вперше показує свій норов на футбольному полі. У листопаді минулого року він також отримував вилучення і тривалу дискваліфікацію за спробу душити хавбека Байєра Керема Демірбая.

Бетіс у меншості здолав Атлетік і витіснив Барселону з топ-4, Севілья втратила очки з Райо Вальєкано