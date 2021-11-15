У поточному році єврокубки для півзахисника Бетіса Набіля Фекіра завершились.

УЄФА дискваліфікував Набіля Фекіра за сутичку у поєдинку групового етапу Ліги Європи проти Байєра (4:0), повідомляє Marca.,

Фекір зірвався і хотів задушити опонента – все завершилося масовою сутичкою у матчі Бетіса та Байєра

Нагадаємо, наприкінці матчу француз від розпачу поразки зірвався та схопив Керема Демірбая за горло, що ледь не спровокувало масову бійку. Арбітр не розбирався, хто ініціатор сутички, і вилучив обох гравців.

Таким чином Фекір пропустить останні матчі групового етапу ЛЄ проти Ференцвароша та Селтіка.

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