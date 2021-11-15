Фекір отримав покарання за свої неадекватні дії у матчі Ліги Європи проти Байєра
18:32 - Читать на русском
У поточному році єврокубки для півзахисника Бетіса Набіля Фекіра завершились.
завершено
42’ Мусса Діабі
52’ Мусса Діабі
86’ Флоріан Вірц
90’ Надім Амірі
90+4’ Керем Демірбай
Набіль Фекір 90+3’
42’ Мусса Діабі
52’ Мусса Діабі
86’ Флоріан Вірц
90’ Надім Амірі
90+3’ Набіль Фекір
90+4’ Керем Демірбай
УЄФА дискваліфікував Набіля Фекіра за сутичку у поєдинку групового етапу Ліги Європи проти Байєра (4:0), повідомляє Marca.,
Фекір зірвався і хотів задушити опонента – все завершилося масовою сутичкою у матчі Бетіса та Байєра
Нагадаємо, наприкінці матчу француз від розпачу поразки зірвався та схопив Керема Демірбая за горло, що ледь не спровокувало масову бійку. Арбітр не розбирався, хто ініціатор сутички, і вилучив обох гравців.
Таким чином Фекір пропустить останні матчі групового етапу ЛЄ проти Ференцвароша та Селтіка.
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