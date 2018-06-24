Фекір може перейти у Реал, – президент Ліона

Півзахисник Ліона та збірної Франції Набіль Фекір не зміг перейти у Ліверпуль, але зацікавив Реал. Про це розповів президент "ткачів" Жан-Мішель Ола.

"Набіль перебував за крок від трансферу в Ліверпуль, я погодився на цей перехід. Але трансфер не відбувся, тому що все це займало дуже багато часу. Набіл Фекір – особливий гравець.

Після зриву угоди з Ліверпулем багато клубів проявило до нього зацікавленість, не тільки мадридський Реал зі своїм новим тренером. Все можливо, але ми хочемо, щоб Набіль залишився. Але якщо він захоче піти, ми постараємося і знайдемо найбільший клуб", – цитує Ола Goal.com.

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Нагадаємо, Фекір повинен був перейти у Ліверпуль, однак трансфер зірвався через провальний медогляд.