Фекір може опинитися в Реалі

Агенти лідера французького Ліона Набіля Фекіра запропонували його представникам мадридського Реала.

"Вершкові" вивчають можливість підписання 25-річного чемпіона світу, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Фекір вже міг переїхати на Сантьяго Бернабеу влітку. Президент Ліона всіма силами намагається зберегти атакувального хавбека, контракт із яким завершує дію в 2020 році, але сам гравець не проти змінити клубну прописку.

Підписання Фекіра, однак, не є пріоритетним для мадридців. Основні позиції, які потребують підсилення в Реалі – центрфорвард і центральний півзахисник (замість Луки Модріча). Якщо Набіль і переїде до Іспанії, то за "галактікос" йому доведеться грати глибше, саме на позиції володаря "Золотого м'яча".

У сезоні 2018/19 Набіль Фекір провів 16 матчів, у яких забив 6 м'ячів і віддав 4 асисти.