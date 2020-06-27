Фехервар з Петряком пропустив гол з центра поля – втрачена перемога на завершення сезону і підсумкове друге місце

У 33-му турі чемпіонату Угорщини Фехервар та Залаегерсег розійшлися миром (1:1). Іван Петряк завершив сезон 2019/20.

Чемпіонат Угорщини, 33 тур

Залаегерсег – Фехервар – 1:1

Голи: Бабаті, 83 – Ходжич, 4

У заключному турі угорської першості Фехервар гостював у Залаегерсега. Гості відкрили рахунок вже в дебюті гри – на 4-й хвилині Ходжич реалізував вихід віч-на-віч. Перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей.

Шахтар Вернидуба втратив очки у третьому матчі поспіль – команда українця не впоралась з аутсайдером

Іван Петряк вийшов на 62-й хвилині. Саме за присутності українця на полі господарі відігралися під завісу гри – на 83-й хвилині Бабаті неймовірним ударом з центрального кола встановив остаточний результат. 1:1 – Фехервар завершив чемпіонат на другому місці та зіграє у кваліфікації Ліги Європи 2020/21. Залаегерсег наразі шостий, але може опуститися після завершення усіх матчів туру.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва