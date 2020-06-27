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Фехервар з Петряком пропустив гол з центра поля – втрачена перемога на завершення сезону і підсумкове друге місце

19:47 - Читать на русском
Фехервар з Петряком пропустив гол з центра поля – втрачена перемога на завершення сезону і підсумкове друге місце
Іван Петряк завершив сезон 2019/20 / ФК Фехервар

У 33-му турі чемпіонату Угорщини Фехервар та Залаегерсег розійшлися миром (1:1). Іван Петряк завершив сезон 2019/20.

Чемпіонат Угорщини, 33 тур

Залаегерсег – Фехервар – 1:1

Голи: Бабаті, 83 – Ходжич, 4

У заключному турі угорської першості Фехервар гостював у Залаегерсега. Гості відкрили рахунок вже в дебюті гри – на 4-й хвилині Ходжич реалізував вихід віч-на-віч. Перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей.

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Іван Петряк вийшов на 62-й хвилині. Саме за присутності українця на полі господарі відігралися під завісу гри – на 83-й хвилині Бабаті неймовірним ударом з центрального кола встановив остаточний результат. 1:1 – Фехервар завершив чемпіонат на другому місці та зіграє у кваліфікації Ліги Європи 2020/21. Залаегерсег наразі шостий, але може опуститися після завершення усіх матчів туру.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва

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Теги
Світ Українці за кордоном Красиві голи Фантастичні голи Угорщина Залаегерсег Залаегерсег Іван Іван Петряк Фехервар Фехервар
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