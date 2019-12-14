Фехервар Петряка впевнено переграв Кішварду з двома українцями у складі

Завершилися кілька матчів за участю українців у рамках 16-го туру чемпіонату Угорщини. Зокрема, перемоги здобули команди Голодюка та Петряка.

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 16-й тур

Кішварда – Фехервар – 0:2

Голи: Рубуш, 41, (аг.), Паткай, 47

Пакш – Мезекевешд – 1:0

Гол: Віндрекер, 11

Академія Пушкаша – Залаегерсег – 0:1

Гол: Бобаль, 57

Вилучення: Хаджиєв, 14 (Академія Пушкаша)

Фехервар Петряка обіграв Кішварду Карасюка, Кравченка та Мельника (перші двоє вийшли у стартовому складі). Гості вийшли вперед лише завдяки автоголу під завісу першого тайму, Рубуш зрізав м'яч у власні ворота. А в другій половині Паткай подвоїв перевагу Фехервара. Додамо, що Карасюк та Кравченко провели весь матч на полі, тоді як Петряк був замінений на 75 хвилині.

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Пакш мінімально обіграв Мезекевешед Нестерова та Вайди. Єдиний гол було забито ще на початку гру, Віндрекер приніс перемогу господарям. Додамо, що Нестеров провів на полі увесь поєдинок, тоді як Вайда просидів увесь матч на лаві для запасних.

Залаегерсег Голодюка в більшості здолав Академію Пушкаша. Вже на 14 хвилині Хаджиєв побачив перед собою червону картку та підвів свою команду. Однак Залаегерсег зумів забити лише по перерві, гол на рахунку Бобаля. Додамо, що Голодюк з'явився на полі на 78 хвилині та отримав жовту картку в компенсований час.

Таким чином, Фехервар набрав 32 очки та наблизився до Ференцвароша, але підопічні Реброва мають два матчі в запасі. Залаегерсег набрав 17 пунктів та лишився на 11 місці, а Кішварда з 20 пунктами піднялась на 7 сходинку.

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