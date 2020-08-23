Фехервар із Петряком врятувався на останніх хвилинах та обігнав Ференцварош Реброва

Фехервар у компенсований час врятував нічию в матчі 2-го туру чемпіонату Угорщини проти Пакша. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 3-й тур

Фехервар – Пакш – 1:1

Голи: Ходжич, 90+3 – Селпал, 80

Перший тайм пройшов без голів, та й у другій половині команди довго не могли забити попри перевагу Фехервара. Однак, саме Пакш вийшов вперед завдяки голу Селпала на 80 хвилині. Але Фехервар врятувався вже в компенсований час завдяки голу Ходжича. Зазначимо, що Петряк з'явився на полі на 75 хвилині.

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Таким чином, Фехервар набрав 2 очки та піднявся на п'яте місце, обігнавши Ференцварош Реброва (матч підопічних українського наставника перенесений – прим. "Футбол 24"). Пакш з 1 пунктом розташувався на 8 сходинці.

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