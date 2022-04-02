У чемпіонаті Угорщини зійшлись між собою Фехервар та Кішварда. В поєдинку взяли участь наші земляки.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 26-й тур

Фехервар – Кішварда – 5:3

Голи: Ніколич, 15, 85 (пен), Бамгбоє, 18, Жуль, 59, Кодро, 80 – Бумба, 8, Навратіл, 10, Цамай, 12

Вилучення: Кравченко (друга жовта, Кішварда)

З перших хвилин поєдинок розпочинали два з трьох українців Кішварди – Кравченко і Мельник, а Одінцов просидів увесь матч у запасі. У складі суперника теж були земляки – Макаренко, Петряк та Шабанов починали на лавці.

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Старт видався неймовірним. Кішварда забила тричі вже до 12 хвилини, а до 18-ї встигла ще й пропустити два голи. По перерві наставник Фехервара випустив українців і команда вразила ворота ще тричі, хоч наші співвітчизники результативними діями не відзначались.

З негативної сторони запам'ятався Кравченко. На 68 хвилині Антон отримав першу жовту, а за кілька хвилин до фінального свистка – ще й другу.

Перемога дозволила Фехервару набрати 35 очок і розташуватись на 6 сходинці. Кішварда з 45-ма заліковими балами залишилась третьою.

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