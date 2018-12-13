Федоров: Динамо було б добре закінчити рік домашньою перемогою

Екс-захисник киян Сергій Федоров поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи Динамо – Яблонец.

"Чи вплине на мотивацію Динамо достроковий вихід у плей-офф Ліги Європи? У будь-якому випадку, незважаючи на всі ці моменти, результат останнього матчу повинен бути позитивним. На трибунах будуть вболівальники Динамо, це остання гра року, тому було б добре підвести підсумок домашньою перемогою. На мій погляд, це достатня мотивація, щоб піти з хорошим настроєм у відпустку.

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Незважаючи на всі передігрові моменти, якщо порівнювати ці дві команди, Динамо фаворит. Кияни підтвердили свій більш високий статус, посівши перше місце в групі.

Оцінити виступ Динамо у Лізі Європи? Результат є, команда вийшла з групи, тому оцінка повинна бути позитивною. Дійсно, в перших матчах забивали голи, але потім втрачали очки. Напевно, була присутня якась невпевненість. Потім після спаду команда надолужила згаяне і довела, що може бути лідером в компанії таких суперників.

Чого очікувати весною від киян? Як і вболівальники Динамо, сподіваюся, результати будуть позитивними. Хлопці пройдуть збори, зміцніють, плюс точкове посилення допоможе команді навесні вдало стартувати в плей-офф Ліги Європи", – передає слова Федорова Команда№1.

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