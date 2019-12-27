Федорів покинув Нижній Новгород – захисник ігнорував російський прапор

Український захисник Віталій Федорів припинив співпрацю з російським клубом.

ФК Нижній Новгород попрощався з Віталієм Федорівим, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Українець підписав контракт з російським клубом в лютому 2018-го року. В поточному сезоні 32-річний захисник провів 20 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Федорів побував в епіцентрі скандалу у серпні минулого року. Перед одним з матчів місцевого чемпіонату Віталій демонстративно відвернувся від російського прапора під час гімну.

Варто відзначити, Федорів зіграв у двох матчах за збірну України.

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