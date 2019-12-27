toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Федорів покинув Нижній Новгород – захисник ігнорував російський прапор

17:23 1729 Читать на русском
Федорів покинув Нижній Новгород – захисник ігнорував російський прапор
Віталій Федорів / Фото ФК Нижній Новгород

Український захисник Віталій Федорів припинив співпрацю з російським клубом.

ФК Нижній Новгород попрощався з Віталієм Федорівим, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Їдь в київське Динамо, хоч голим бігай там", – у Росії обурені вчинком Федоріва, який відвернувся від їхнього прапора

Українець підписав контракт з російським клубом в лютому 2018-го року. В поточному сезоні 32-річний захисник провів 20 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, Федорів побував в епіцентрі скандалу у серпні минулого року. Перед одним з матчів місцевого чемпіонату Віталій демонстративно відвернувся від російського прапора під час гімну.

Варто відзначити, Федорів зіграв у двох матчах за збірну України.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

blog_ava
Ліверпуль знищив Лестер: мерсисайдці за крок від чемпіонства, Трент – машина, проблеми "лисів" у топ-матчах
02:53
8512
Теги
Трансфери Українці за кордоном Віталій Федорів Віталій Федорів Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
25
хв
Вулверхемптон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук