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Федоренко: У Динамо не було недооцінки Львова

18:14 2 Читать на русском
Федоренко: У Динамо не було недооцінки Львова
Динамо / ФК Динамо Київ

Екс-хавбек Шахтаря та Дніпра Микола Федоренко прокоментував поразку Динамо від Львова (0:1).

"Що б не говорили, а на такому рівні недооцінки немає. Справа в іншому. Як сказав Юрій Бакалов, він вибудував гру від оборони. Автобус, два автобуса або три – це вже їхня справа. Але факт залишається фактом: Львів забив м'яч і повів в рахунку.

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Всі бачили, як львів'янин Тейлор оббіг захисника Шабанова, немов стоячого. Але ж у класного гравця оборони повинна бути швидкість, щоб не дозволити супернику розгулятися біля своїх воріт. Вважаю, що у команди такого високого рівня, як Динамо, захисники повинні бути більш швидкісні і більш кваліфіковані", – сказав Федоренко Спорт-Експрес.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Україна13 тур

Динамо - Львів: Неділя 28 жовтня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Львів
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Динамо Динамо Львів Львів Динамо - Львів Микола Федоренко
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