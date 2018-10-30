Федоренко: У Динамо не було недооцінки Львова

Екс-хавбек Шахтаря та Дніпра Микола Федоренко прокоментував поразку Динамо від Львова (0:1).

"Що б не говорили, а на такому рівні недооцінки немає. Справа в іншому. Як сказав Юрій Бакалов, він вибудував гру від оборони. Автобус, два автобуса або три – це вже їхня справа. Але факт залишається фактом: Львів забив м'яч і повів в рахунку.

"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку

Всі бачили, як львів'янин Тейлор оббіг захисника Шабанова, немов стоячого. Але ж у класного гравця оборони повинна бути швидкість, щоб не дозволити супернику розгулятися біля своїх воріт. Вважаю, що у команди такого високого рівня, як Динамо, захисники повинні бути більш швидкісні і більш кваліфіковані", – сказав Федоренко Спорт-Експрес.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу