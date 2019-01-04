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Федорчук: Я проти ​натуралізації Ісмаїлі, у нього не буде мотивації грати за збірну України

21:09 466 Читать на русском
Федорчук: Я проти ​натуралізації Ісмаїлі, у нього не буде мотивації грати за збірну України
Ісмаїлі / Фото ФК Шахтар

Відомий тренер і футбольний експерт Олег Федорчук категорично висловився щодо можливої натуралізації бразильського захисника Шахтаря Ісмаїлі.

"Я проти можливої ​​натуралізації Ісмаїлі. Це виглядає не як бажання самого футболіста грати за збірну України, а можливість бути задіяним хоч в якійсь національній команді. Тому що Ісмаїлі так і не зміг закріпитися в збірній Бразилії, куди його викликали напередодні ЧС-2018. Аналогічно – Марлос. Він не дочекався виклику в збірну Бразилії, тому грає за Україну.

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Безперечно, Ісмаїлі – гравець досвідчений, кваліфікований. Його майстерність може допомогти збірній на короткостроковій перспективі. Він зіграний з футболістами Шахтаря, які виступають за збірну України. Але нам потрібно думати про розвиток і прогрес власних гравців. На позиції лівого захисника і так велика конкуренція.

Звичайно, це вигідно Шахтарю. Донеччани завдяки натуралізації своїх бразильців отримують зайве місце в складі для своїх легіонерів. З іншого боку, футболісти, граючи за збірну і клуб, отримують більше навантаження. Марлос та Ісмаїлі – немолоді гравці.

Збірна – це не тільки участь у великих змаганнях. Це ще можливість зарекомендувати себе на міжнародній арені. Я не розумію, яка може бути у Ісмаїлі мотивація грати за збірну? У фінансовому плані у нього хороший контракт з Шахтарем. Вік наближається до 30 років. Коли тобі 29, важко претендувати на перехід в інший клуб. Наші молоді гравці нічого особливого ще не вигравали і не досягали. У плані мотивації і бажання вони повинні бути голодніші до футболу, ніж Ісмаїлі", – цитує Федорчука gazeta.ua.

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Теги
Шахтар Шахтар Україна Україна Збірна України Натуралізація легіонерів для збірної України Олег Федорчук Олег Федорчук Ісмаїлі Ісмаїлі
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