Федорчук високо оцінив шанси Маріуполя пройти АЗ у кваліфікації Ліги Європи

Півзахисник Маріуполя Валерій Федорчук поділився очікуваннями від матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти АЗ.

"З огляду на те, що першу зустріч ми зіграли 0:0, у нас є великий шанс пройти далі. Нам всім цього хочеться і навіть є легке хвилювання. Але воно як раз доводить те, що ми зосереджені на матчі. Ми мріємо про те, щоб пройти далі.

АЗ – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Я грав в чемпіонаті Латвії півроку і там практично 80% полів зі штучним покриттям. Тому у мене ніяких проблем в цьому питанні немає.

Нам потрібно виходити на поле з думками, як перемогти цю команду. Те, що вони не пропустили ще жодного м'яча, зайвий раз підтверджує, що АЗ – хороша команда. Якщо ми вийдемо на гру з настроєм забити гол, то у нас, думаю, все вийде", – цитує Федорчука офіційний сайт Маріуполя.

АЗ – Маріуполь: поєдинок Ліги Європи офіційно перенесено в інше місто

Поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому Маріуполь зустрінеться з АЗ відбудеться сьогодні, 15 серпня, початок – о 21:30. Перша зустріч закінчилася внічию – 0:0.