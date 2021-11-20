"Про козирі Руха розповідати не буду. Ми усвідомлюємо, з якою командою нам належить зіграти. Розбираємо суперника у звичайному режимі, готуємось, вивчаємо ті можливості, за рахунок яких можна зіграти у Києві.

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Зі свого досвіду можу сказати, що в матчах з грандами українського футболу дуже важлива самовіддача, концентрація кожного футболіста. Важливо мати терпіння – коли ти маєш пульс на позначці 170-180 ударів, потрібно не вимикати голову. Ну і, звісно, нав'язати боротьбу, свою гру. Тільки командні дії допоможуть досягти позитивного результату.

Шахтар Де Дзербі має цікаву структуру гри, цікаву тактику. Багато авантюр, коротких передач у середині поля. У нас в УПЛ поки що не використовують ці помилки, бо видно, що Шахтар поки що не адаптувався до цієї схеми на всі 100 відсотків. Для нас це також шанс – Шахтар на шляху свого становлення, показує щось нове в українському футболі. Нам цікаво спробувати свої сили на тлі такого суперника з такою ігровою ідеєю.

Ми всі розуміємо рівень відповідальності, всі сконцентровані на майбутньому матчі. Шахтар – фаворит матчу з Рухом, але у футболі все може бути. Ми хочемо грати і досягати результату", – сказав Федорчук у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Рухом відбудеться у суботу, 20 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 17:00.

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