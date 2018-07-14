Федорчук: У Латвії Скрипник зіткнеться з деякими моментами, яких раніше в його кар'єрі не було

Український футболіст Валерій Федорчук розповів, чому вирішив покинути латвійську Ригу.

"Розірвали контракт з моєї ініціативи, хоча угода була ще дійсним до листопада. Попросив клуб піти мені назустріч, щоб завершити виступи в Ризі. Не хотілося б заглиблюватися в причини цього. Але мені здається, що наш чемпіонат навіть зараз сильніше латвійського першості.

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Проте я не шкодую через те, що грав у Ризі. Все одно це теж досвід, який треба правильно оцінити, зробити висновки, щоб в майбутньому в кар'єрі або навіть після неї допомогло в інших ситуаціях. Ні в якому разі не шкодую про цей етап.

Побачив те, що не бачив раніше в футбольному плані. Деякі моменти відверто здивували. Не думав, що ще таке у футболі буває. Але все одно це досвід і найголовніше, була ігрова практика. Спасибі Ризі, що вони зрозуміли мене, ми нормально розійшлися і зараз, коли в Європі відкрито трансферне вікно, можу перейти в нову команду.

Скрипник очолив Ригу

Встиг познайомитись з Скрипником, побажав йому удачі. Розповів, що після Німеччини він зіткнеться з деякими моментами, яких раніше в його кар'єрі не було. Але все одно чемпіонат Латвії прогресує і додає", – підсумував Федорчук zbirna сom.