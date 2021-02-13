"Думаю, більше правоти у словах клубу. Колосу невигідний цей скандал. Якщо вони його озвучили і винесли на публіку – це говорить про ризик для їхньої репутації. У той же час Селезньов нічого не втрачає, тому що він не був бездоганним впродовж своєї кар'єри. У нього були проблеми з вагою і режимом. У тому ж Арсеналі, де він починав.

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Клуби, які підписують таких футболістів... Пам'ятаєте, як Маркевич запросив Рикуна в Металіст і там були скандали? А Гаскойн, що в Англії витворяв? У кожній команді на певному етапі є свій Гаскойн. Зараз менше історій, пов'язаних з вживанням алкоголю, ніж було в 70-80 роках. Але в ті часи практично у кожній команді було по 2-3 закодованих футболісти. І це робилося не для того, щоб вони добре грали, а щоб не пили. В Динамо виступали колись брати Маковські, яких кодували не один раз.

Погано, що Колос свідомо пішов на підписання Селезньова, знаючи всі ризики. А Євген намагається зараз з цього скандалу взяти якісь дивіденди. Клуб мовчить, а Селезньов говорить. Мені здається, якби він менше базікав – було б краще для нього і для Колоса. Чим менше згадують про футболіста в такому контексті, тим краще. Але він пішов в атаку. Думаю, це спроба втікти від відповідальності, "відбілити" себе. Але в словах Селезньова більше пафосу.

Серед тренерів є така практика: якщо футболіст грає, то тренер закриває очі на багато речей. І Лобановський так робив. Він прекрасно знав, хто порушує режим. Але карав Валерій Васильович лише тих, хто не тягнув по грі і не режимив. А тих, хто міг вжити алкоголь, але приносив користь клубу, він пробачав.

Питання ж не в тому, що Селезньов випиває. Чи виконує він той обсяг роботи, який від нього вимагають? Чи є у нього необхідний енергетичний і функціональний потенціал? А його немає. Так само, як і у його "близнюка", який грає в іншій команді. Мілевський – брат-2 Селезньова. Є футболісти, які випивали більше, ніж Селезньов і Мілевський разом узяті. Але вони грали до 40 років.

Євген занадто самовпевнений. Раніше це йому допомагало на полі, зараз – заважає. Мені здається, Селезньов думає, що він сильніший Роналду. І це його проблема. Якби Колос заявив, що відраховує Селезньова за те, що він не тягне і порушує режим, тоді у Євгена не було б жодних аргументів. Якщо у Селезньова відібрати право на пробиття 11-метрових – раз, і немає нападника.

Чи зможе Євген знайти клуб в Україні? Сумніваюся. В УПЛ – точно ні. Повинна бути етична солідарність між тренерами та клубами. Тим більше після скандалу. Максимум для Селезньова – Білорусь чи Казахстан.

Якщо хтось бере Селезньова і Мілевського, то псує кар'єру іншому гравцеві. Це злочин. А ті, хто це роблять, – злочинці. Адже вони займають чиєсь місце. Позицію молодого і перспективного футболіста. Якщо брати у команду таких "досвідчених" – тоді не буде недосвідчених. А якщо немає недосвідчених, ніколи не буде досвідчених. Не потрібно брати Селезньова і Мілевського – запросіть гравців з іншим прізвищем, але яким по 19-20 років. Не перетворюйте футбол у стадо пенсіонерів. Відіграв – і "до свідос". Тоді буде розвиток", – сказав Федорчук у коментарі виданню Footboom.

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