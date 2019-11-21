Федорчук розповів про підготовку Маріуполя до матчу з Динамо

Півзахисник Маріуполя Валерій Федорчук поділився очікуваннями напередодні матчу 15-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

"Підходимо до матчу, готуємося. Знаємо, що хороший, сильний суперник. Ще є час підготуватися. Готуємося в звичайному режимі.

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Сьогодні тренування емоційне було, боротьби багато. Напевно, це нам і потрібне буде проти Динамо. Дай Бог, щоб всі залишалися здоровими", – сказав Федорчук в коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Маріуполь відбудеться у неділю, 24 листопада. Початок о 17:00. У першому колі кияни здобули мінімальну виїзну перемогу (1:0) завдяки голу Вербіча вже у компенсований час.

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