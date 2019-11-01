Федорчук розкритикував підготовку Шахтаря і віддав належне Михайличенкові

Відомий український тренер Олег Федорчук проаналізував останні успіхи та невдачі лідерів українського футболу – Динамо та Шахтаря – і поділився враженнями від кубкового матчу цих команд.

"Шахтар не зміг перемогти у трьох матчах поспіль. Останні результати чемпіона України – це наслідок підготовки команди до сезонів через набуття форми завдяки ігровим матчам. Такий метод використовують європейські команди. Але проблема в тому, що утримати ігрову форму команди довго не вдається. Для успішного використання цієї системи потрібно мати ротацію, більше матчів, сильний чемпіонат, інтенсивні поєдинки, якісну роботу на трансферному ринку. Усіх цих чинників Шахтар просто не має. Тому такі спади не є чимось особливим чи дивним. Наслідки подібної підготовки дають про себе знати вже не перший сезон. Схожі проблеми були і за Луческу, коли восени Шахтар буквально зупинявся.

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Але треба віддати належне Динамо, яке перемогли донеччан у поєдинку Кубку України. Підопічні Михайличенка провели сильний матч. Високо зустрічали суперника, не даючи йому можливості грати у звичний футбол. Зараз у Динамо є вибір в атаці. Тому тренерський штаб може розраховувати на посилення гри команди завдяки замінам. Де Пена вийшов на поле та відразу допоміг команді. Окремо похвалив би Бесєдіна, який виконав багато чорнової роботи. Артем працював у відборі, декілька разів "обікрав" захисників суперника, не давав їм можливості розпочинати атаки.

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Перед матчем були побоювання, що відсутність двох динамівських захисників, Микити Бурди і Тамаша Кадара, а також воротаря Дениса Бойка, може мати негативні наслідки. Але Денис Попов нічого не зіпсував. Навпаки – став героєм матчу.

Поєдинок був непростий для арбітражу – два вилучення, багато жовтих карток, зіткнення, боротьба на кожному метрі футбольного поля. У обох команд залишилися претензії до роботи Віктора Копієвського. Я думаю, що арбітр судив неупереджено, але його фаховий рівень не відповідав рівню матчу. Тепер Динамо – фаворит Кубка України. Але це такий турнір, де все може змінитися в одному матчі", – розповів Федорчук виданню Gazeta.ua.

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