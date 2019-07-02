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Федорчук продовжив контракт з Маріуполем

11:27 237 Читать на русском
Федорчук продовжив контракт з Маріуполем
Олександр Бабич і Валерій Федорчук / Фото офіційного сайту Маріуполя

Хавбек Валерій Федорчук продовжить свої виступи у складі команди Олександра Бабича.

Приазовці на офіційному сайті оголосили про підписання нової угоди з 30-річним півзахисником.

"Сподіваюся, Шахтар подивиться на Сікана і поверне його в Маріуполь", – Бабич

Федорчук перейшов в Маріуполь минулого року і допоміг команді здобути місце в єврокубках на наступний сезон. Хавбек зіграв в 22 матчах, в яких відзначився 3 голами і 2 асистами. Маріуполь посів четверту позицію у підсумковій таблиці УПЛ.

Маріуполь офіційно оголосив про трансфери трьох чемпіонів світу у складі збірної України U-20

Раніше Федорчук виступав за такі українські клуби як Львів, Дніпро, Кривбас, Карпати, Волинь, Верес і Динамо.

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Валерій Федорчук Валерій Федорчук Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
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